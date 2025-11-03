Konjunkturlage: mau

Konkret geht es der Industrie schlecht, ebenso der Gastronomie. Einigermaßen gut stehen Bauwirtschaft und Dienstleister da. Der Konjunkturklimaindex liegt bei 87 - auf dieser Skala ist 100 allerdings das Normale. Immerhin hat sich die Lage zuletzt nicht deutlich verschlechtert.

Der Hagener Kammerpräsident Ralf Stoffels mit der Liste dessen, was sich für Südwestfalens Unternehmen ändern muss: Strom und Arbeitskosten müssten billiger werden, es brauche weniger Regulation und Bürokratie und schnellere Genehmigungen.

Die drei Kammern Hagen, Siegen und Arnsberg haben insgesamt 1265 Unternehmen befragt, und die haben 100 000 Mitarbeiter.

Neben den schwierigen politischen Rahmenbedingungen in Deutschland machen US-Zölle vor allem den Autozulieferern zu schaffen, und: die Konkurrenz aus China bei E-Autos. Stoffels sagt, E-Autos seien die Zukunft . Er schließt nicht aus, dass die hier stark vertretenen Autozulieferer Personal abbauen müssen.