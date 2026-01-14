Kontrollen in Problemimmobilien

Dazu gehören Müllmängel in Kellern und Hinterhöfen, Schädlingsbefall, Wohnungsmängel wie beispielsweise beschädigte oder undichte Türen, fehlende Streben im Treppengeländer und Schimmelbildung. In einer der kontrollierten Wohnungen wellte sich durch die Feuchtigkeit bereits der Boden.

Außerdem gab es diverse Bau- und Brandschutzmängel. In einem Haus war das Dach ohne Genehmigung ausgebaut worden, in einem anderen hatte ein Nachbar dem anderen den Strom geklaut. Drei Gewerbe wurden vom Zoll von Amts wegen abgemeldet.

Mit den Aktionen will die Stadt zum einen für vernünftige Wohnverhältnisse sorgen und Eigentümer in die Pflicht nehmen. es geht aber auch darum, Sozialbetrug zu verhindern.