Korn spielt bei Festivals Rock am Ring und Rock im Park

Nürburg/Nürnberg (dpa) - Die US-amerikanische Metal-Band Korn wird im kommenden Jahr auf den Festivals Rock am Ring und Rock im Park auftreten. Auf der Bühne in der Eifel werden zudem die Rock-Bands Weezer und Bullet for my Valentine sowie Rapper Kontra K stehen, wie der Veranstalter mitteilte. Die Bands spielen zeitversetzt auch beim Zwillingsfestival Rock im Park in Nürnberg.

«Deutschland war immer ein wichtiger Teil unserer Reise, und

wir können es kaum erwarten, den nächsten Sommer unvergesslich zu machen», sagte Korn-Sänger Jonathan Davis laut Mitteilung. Es sei der 10. Auftritt der Band bei den Festivals.

100 Acts zum Jubiläum

Beide Festivals finden vom 6. bis zum 8. Juni 2025 statt. Im kommenden Jahr feiern sie Jubiläum: Rock am Ring gibt es dann seit 40 Jahren, Rock im Park seit 30. Bereits bekannt war, dass Slipknot und Bring Me The Horizon als Headliner auftreten sollen. «Mit vielen Überraschungen, 100 Acts, vier Bühnen und grandiosen Special Surprise Acts werden wir nächstes Jahr an Pfingsten legendäre Festivals feiern», sagte Veranstalter Matt Schwarz laut Mitteilung.

Für Rock am Ring 2025 seien bislang rund 80.000 Wochenend-Tickets verkauft worden, hieß es. Für Rock im Park seien es rund 60.000. In diesem Jahr hatten jeweils rund 80.000 Menschen bei den Festivals gefeiert.