Kosten für Ganztagsbetreuung: NRW-Städte klagen gegen das Land

Mehrere Städte in NRW gehen juristisch gegen das Land vor. Düsseldorf, Krefeld, Hamm, Aachen, Bochum, Bielefeld, Düren und Dormagen haben Feststellungsklagen eingereicht. Ihr Ziel: Klären lassen, ob die Finanzierung des neuen bundesweiten Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ab Sommer 2026 wirklich bei den Kommunen liegt.

Die Städte betonen, dass sie grundsätzlich zum Ganztag stehen - ab dem kommenden Schuljahr haben Erstklässler erstmals einen Anspruch auf einen Platz, bis 2029 betrifft das alle Grundschulkinder. In NRW werden dafür rund 150.000 zusätzliche Betreuungsplätze benötigt. Doch ohne klare gesetzliche Grundlage und eine sichere Finanzierung sei das kaum zu stemmen, so der Städtetag.