Kostenlose Grünschnitt-Abgabe

Im März und April gibt es wieder Samstags-Termine, an denen man seinen Grünschnitt kostenlos abgeben kann. Nächste Woche geht's zum Beispiel am Vossacker los. Danach geht's aber auch nach Haspe, Helfe oder Hohenlimburg. Auch auf dem WBH-Gelände an der Eilper Straße wird zwei Mal kostenlos gesammelt. An den jeweiligen Tagen kann man dann einfach mit dem Auto vorbei kommen, erlaubt sind auch kleine einachsige Anhänger. Anfang April gibt es außerdem einige Osterfeuer in der Stadt. Man könnte die Veranstalter im Stadtteil fragen, ob noch etwas zum Verfeuern benötigt wird. Manchmal wird der Grünschnitt in solchen Fällen sogar zu Hause abgeholt.