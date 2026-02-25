Kostenlose Grünschnitt-Abgabe
Für Gartenbesitzer kommt das Frühlingswetter genau richtig! Bis Sonntag darf man Hecken und Büsche noch großflächig zurück schneiden. Ab dem ersten März verbietet es das Bundes-Naturschutz-Gesetz - unter anderem um Vögel und Insekten zu schützen. Ab dann ist bis Ende September nur noch der sogenannte Formschnitt erlaubt, also kleineres Nachschneiden.
Veröffentlicht: Mittwoch, 25.02.2026 06:00
Im März und April gibt es wieder Samstags-Termine, an denen man seinen Grünschnitt kostenlos abgeben kann. Nächste Woche geht's zum Beispiel am Vossacker los. Danach geht's aber auch nach Haspe, Helfe oder Hohenlimburg. Auch auf dem WBH-Gelände an der Eilper Straße wird zwei Mal kostenlos gesammelt. An den jeweiligen Tagen kann man dann einfach mit dem Auto vorbei kommen, erlaubt sind auch kleine einachsige Anhänger. Anfang April gibt es außerdem einige Osterfeuer in der Stadt. Man könnte die Veranstalter im Stadtteil fragen, ob noch etwas zum Verfeuern benötigt wird. Manchmal wird der Grünschnitt in solchen Fällen sogar zu Hause abgeholt.
Termine zur kostenlosen Grünschnitt-Entsorgung
- 07.03.2026: FESH-Gesamtschule Vorhalle (Vossacker)
- 14.03.2026: Parkplatz Am Bügel
- 21.03.2026: Marktplatz Haspe
- 28.03.2026: Parkplatz WBH (Eilper Straße)
- 11.04.2026: Kompostierungsanlage (Hohenlimburger Straße 7)
- 18.04.2026: Marktplatz Haspe
- 25.04.2026: Parkplatz WBH (Eilper Straße)