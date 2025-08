«KPop Demon Hunters»: Die Popkultur-Überraschung des Jahres

Popsängerinnen mit Herzaugen jagen Dämonen: Ja, so was ist der beliebteste Netflix-Animationsfilm. Die Musik des Films erobert global die Charts. Was man zum Streaming-Hit des Sommers wissen sollte.

