Krankenwagen-Einsatz könnte teuer werden

Da Rettungsdienste in NRW kommunale Aufgabe sind, gibt es bislang keine einheitliche Regelung. Während Städte wie Essen an ihren Gebühren festhalten, haben andere Kommunen ihre Kosten gesenkt, um eine Einigung mit den Krankenkassen zu erzielen. Die SPD bringt das Thema nun per Eilantrag in den Landtag und warnt davor, dass Menschen aus Angst vor Kosten den Notruf meiden könnten. Auch Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zeigt sich besorgt und will vermitteln – eine schnelle Lösung ist jedoch nicht in Sicht.





Autor: José Narciandi