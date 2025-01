Kranker Kombinierer Riiber hört auf: «Wie ein Gefangener»

Seefeld (dpa) - Wegen einer schweren Darm-Erkrankung beendet der norwegische Ausnahmesportler Jarl Magnus Riiber seine Karriere als Nordischer Kombinierer. «Nach vielen Jahren habe ich mich entschieden, dass dies meine letzte Saison ist», sagte der achtmalige Weltmeister bei einer Pressekonferenz. «Die letzten Monate waren geprägt von wenig Training und vielen Krankenhausaufenthalten. Jetzt habe ich Klarheit über die Probleme bekommen: Bei mir wurde Morbus Crohn diagnostiziert, eine chronische Entzündungserkrankung, mit der ich für den Rest meines Lebens leben muss.»

Trotz seiner gesundheitlichen Probleme führt Riiber den Gesamtweltcup vor Vinzenz Geiger aus Oberstdorf an. Die aussagekräftigste aller Wertungen in seiner Sportart hat der 27-Jährige bereits fünfmal gewonnen. Er ist seit Jahren der Maßstab in der Kombination.

«Ich fühle mich im Moment wie ein Gefangener, und es macht mir keinen Spaß mehr», sagte Riiber über seine Jagd nach Siegen und Medaillen. Die Krankheit verursache Schmerzen in seinen Sehnen und Gelenken.