Kreuzberg oder Gillamoos: Kühle Reaktion auf Merz-Ausspruch

Berlin (dpa) - Eine abfällige Bemerkung von CDU-Chef Friedrich Merz über Berlin-Kreuzberg auf dem bayerischen Volksfest Gillamoos trifft in der Hauptstadt auf kühle Reaktionen. «Wir mögen Kreuzberg, und Deutschland, und das Sauerland, und Gillamoos», sagte die Sprecherin des ebenfalls zur CDU gehörenden Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner dem «Tagesspiegel». «Und ein bisschen Kreuzberg für alle wäre auch gut.»

Merz hatte am Montag bei einem Bierzeltauftritt auf dem Volksfest im niederbayerischen Abensberg gesagt: «Nicht Kreuzberg ist Deutschland, Gillamoos ist Deutschland.»

Der CDU-Politiker Helge Braun wurde dazu am Dienstag im Deutschlandfunk gefragt und erläuterte Merz' Aussagen so: Die Ampel-Koalition mache sehr viel Politik für städtische Regionen mit einem Menschenbild, das vielen Menschen Sorgen mache. Viele in ländlichen Räumen fühlten sich nicht mitgenommen. Als Beispiele nannte Braun die Cannabis-Legalisierung oder die freie Wahl des Geschlechts. Dies könne die CDU so nicht mittragen.

Die Debatte, dass Bundespolitiker in Berlin ihre Politik zu sehr an Menschen in der Stadt ausrichten und zu wenig an Menschen auf dem Land, wird seit längerem geführt. Kreuzberg steht als Symbol aber auch für einen Stadtteil mit vielen Zuwanderern. Zudem ist es eine Hochburg der Grünen - mit einem sehr geringen Wähleranteil der CDU.

Die grüne Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann, kommentierte Merz' Äußerung im «Tagesspiegel» so: «Auch im Sauerland sind mehr Leute mit dem Fahrrad unterwegs als mit dem Privatjet» - offenbar eine Anspielung darauf, dass Merz bisweilen mit dem eigenen Flugzeug unterwegs ist.