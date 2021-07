Was ist eine Kreuzimpfung?

Die Stiko, die ständige Impfkommission, empfiehlt inzwischen, nach einer Erstimpfung mit dem AstraZeneca Impfstoff für die Zweitimpfung eine mRNA-Impfung zu verwenden, bedeutet: erste Impfung mit Astrazeneca, zweite Impfung Biontech oder Moderna. Die Universität Oxford, die den Astrazeneca-Impfstoff ja mitentwickelt hat, arbeitet an einer Studie zur Wirksamkeit von Kreuzimpfungen.

Wie wirksam ist eine Kreuzimpfung?

Ersten, vorläufigen Ergebnissen dieser "Com-Cov-Studie" zufolge ist die Kombination von AstraZeneca mit Biontech äußerst sicher und deutlich effektiver als die reine Astrazeneca-Impfung. Allerdings wurde bei "Mix and Match"-Geimpften - so heißt die Kreuzimpfung auf Englisch - häufiger Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Fieber beobachtet.

Gelten Kreuzgeimpfte auch als geimpft?

In Deutschland wird kein Unterschied gemacht, und auch nicht in den anderen EU-Staaten, da gilt die Kreuzimpfung als vollständige Impfung. Außerhalb der EU ist das nicht so einfach. In der Schweiz zum Beispiel heißt es, wer in einem EU-Land mit einem dort zugelassenen Impfstoff und gemäß den dort geltenden Richtlinien geimpft wurde, darf einreisen. Das würde bedeuten: in Kanada sind Kreuzimpfungen zugelassen, in den USA dagegen wird wohl noch geprüft ob sie auch so gelten. Allerdings ist klar: Momentan ist eine Einreise in die USA praktisch unmöglich. Washington hat für Besucher aus dem Schengen-Raum ein strenges Einreiseverbot verhängt.

Was bedeutet das für den Urlaub außerhalb Deutschlands?

Ob eine Kreuzimpfung auch in meinem Reiseland als vollständiger Impfschutz angesehen wird, müssen Reisende und Urlauber selber vorher abchecken. Sie sollten sich vor Reisebeginn dringend informieren.

Autor: Timo Schnitzer