Krimi aus Brandenburg: Finden die Raaben das entführte Kind?

Senftenberg (dpa) - Eine junge Frau fährt mit einem Lastenrad durch einen dunklen Wald. Sie hält an, nimmt einen Säugling aus dem Rad und auf den Arm. Da knackt es im Gebüsch. Und es ist klar, was nun passiert.

Dieser Einstieg in den ARD-Film «Der Krimi aus Brandenburg: Die Raaben und das tote Mädchen» ist so oft erzählt worden und eben vorhersehbar - und doch packt er einen sofort. Wie der ganze Fall bis zum Schluss. Zu sehen ist der Film in der ARD-Mediathek und heute um 20:15 Uhr im Ersten im Fernsehen.

Es ermitteln Tonja und Anton Raabe (Alina Stiegler und Anton Rubtsov): Er ist Kriminalkommissar, sie ist Streifenpolizistin in Senftenberg in der brandenburgischen Niederlausitz. Sie sind besonders und das liegt nicht nur daran, dass sie ein geschwisterliches Band und eine tragische Familiengeschichte haben. Tonja hat sogenannte synästhetische Fähigkeiten.

Polizistin Tonja hat Superpower

Sie liest intensiver als die meisten Menschen die Emotionen ihres Gegenübers und verfügt über eine außergewöhnlich weite Sinneswahrnehmung. Sie kann etwa Töne und Formen vor ihrem inneren Auge in Farben wahrnehmen - was immer wieder in Bildern auch dem Zuschauer verdeutlicht wird. Diese Fähigkeiten hatte sie im Arbeitsumfeld lange versteckt, erkennt sie aber nach einer Burn-out-Therapie neuerdings an - als «meine Superpower».

Aber Tonjas Fähigkeiten scheinen sie zu einer Außenseiterin gemacht zu haben, zumal sie zu Alleingängen neigt. Auch in diesem Fall. Sie schleicht nachts durch den Wald, wo die Leiche des 19-jährigen Au-pair-Mädchens gefunden wurde und aus dem der sechs Monate alte Säugling Liam verschwunden ist.

Die Polizistin findet Hinweise darauf, dass die Eltern um eine Million Euro erpresst werden sollten. Aber das geschieht erst mal nicht. Was ist hier also geschehen oder gar schiefgelaufen - und mit wem und warum führt der Kindesvater ein ominöses Telefonat?

Einst verschwand der kleine Bruder einfach so

Tonja liest die Gefühle der Beteiligten, bekommt einen Draht zu der Mutter des entführten Liam und wird mehr und mehr konfrontiert mit dem Leid und den Schulgefühlen der Eltern - und damit auch mit ihrem eigenen Kindheitstrauma.

«Als ich sieben Jahre alt war, habe ich mit meinen beiden Brüdern am Waldrand gespielt. An derselben Stelle wie immer. Und mein kleiner Bruder war auf einmal einfach weg», erzählt Tonja im Film. «Von einem Moment auf den anderen einfach weg. Als hätte der Erdboden ihn einfach verschluckt.»

Die besondere Geschichte der Polizisten-Geschwister ist mit diesem Fall längst nicht auserzählt. Ganz im Gegenteil: Es klingt nach dem gelungenen, neugierig machenden Auftakt zu einer neuen ARD-Krimireihe.