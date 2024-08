Kroppen/Unruh schießen im Halbfinale um Olympia-Medaille

Paris (dpa) - Das deutsche Mixed-Team Michelle Kroppen/Florian Unruh steht im Bogenschießen im olympischen Halbfinale und greift nach einer Medaille. Die WM-Zweiten besiegten am Pariser Invalidendom im Viertelfinale Alejandra Valencia/Matias Grande aus Mexiko souverän mit 5:1. Zuvor hatten sich das Duo im ersten Match schon knapp 5:4 gegen Kolumbien durchgesetzt. Am Nachmittag (15.50 Uhr) geht es gegen die USA zunächst um den Einzug ins Endspiel, das kurz darauf folgt. Bei einer Niederlage würde es im kleinen Finale zumindest um Bronze gehen.

Großer Favorit auf Gold ist Südkorea mit Lim Sihyeon und Kim Woojin. Das Team hatte bei der WM im vergangenen Jahr im Finale in Berlin dem deutschen Team den Titel weggeschnappt. In anderer Besetzung hatten die Koreaner zuletzt vor drei Jahren in Tokio bereits überlegen den Olympiasieg gefeiert. Bei den vergangenen Sommerspielen hatten Kroppen/Unruh in Japan den geteilten neunten Rang belegt. Zum Duell zwischen Deutschland, das in der Qualifikation Platz zwei belegte, und Südkorea kann es in Paris erst im Finale kommen.

Deutsches Duo auch im Einzel noch dabei

Kroppen und Unruh stehen zudem im Einzelwettbewerb als einzige Deutsche jeweils im Achtelfinale. Der 31 Jahre alte Berliner Unruh hatte am Donnerstag zwei Siege in den ersten Runden geschafft. Kroppen (28), die für den SV GutsMuths Jena startet, war das zuvor auch schon gelungen. Unruh ist nun am Sonntag (10.48 Uhr) gegen den Briten Tom Hall wieder gefordert, Kroppen trifft bereits am Samstag (10.22 Uhr) auf die frühere Weltranglistenerste Deepika Kumari aus Indien.