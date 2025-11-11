Küche & Kirche

Küche und Kirche pflegen seit Jahren eine gute Freundschaft. So konnte die Suppenküche, nachdem sie von der Flutkatastrophe böse getroffen worden war, für gut zwei Jahre Räume der Kirche nutzen.

Nun geht es um die Sanierung des Kirchturms. Der ist bereits geschlossen. Da sich im Inneren Steine lösen und bröckeln, dürfen seit geraumer Zeit auch keine Glocken mehr geläutet werden. Statiker empfehlen eine aufwendige Sanierung, die dementsprechend teuer sein wird.

Zwei Leute aus dem Vorstand der Suppenküche, die auch Künstlerinnen sind, wollen nun Bilder zugunsten der Turmsanierung verkaufen und damit auch das Kirchturmproblem bekannter machen.