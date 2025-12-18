Kühlschrank mit Köpfchen – Samsung bringt KI in alle Geräte

Las Vegas (dpa) - Der südkoreanische Elektronikriese Samsung will mit dem flächendeckenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz seinen Kunden viel Mehrwert bieten und die Konkurrenz auf Abstand halten. «Heute beginnt ein neues Kapitel für Samsung: Ihr Begleiter für das Leben mit KI», sagte Samsung-CEO TM Roh im Vorfeld der Technikschau CES in Las Vegas. «Wir werden KI in jede Kategorie und jedes Produkt integrieren.»

Samsung setzt dabei auch auf eine Kooperation mit Google. Das KI-System Google Gemini hilft beispielsweise dabei, Lebensmittel zu erkennen, die in einem Samsung-Kühlschrank aufbewahrt werden. Gemini kann dann etwa Vorschläge machen, welches Gericht man mit den Zutaten aus dem Kühlschrank kochen kann.

Kooperation mit Google

Die Entscheidung von Samsung für Gemini dürfte Google im Wettlauf mit OpenAI (ChatGPT) Rückenwind bescheren. Durch die Vielzahl der Samsung-Geräte werden etliche Verbraucher das Google KI-System kennenlernen. Samsung wiederum verspricht sich durch den Einsatz der Google KI, im Konkurrenzkampf mit Apple wieder Boden gut machen zu können. Der iPhone-Hersteller hatte zuletzt Samsung vom Platz 1 der Smartphone-Hersteller weltweit verdrängt. Viele Beobachter sehen aber bei Apple eine Schwäche im Bereich künstliche Intelligenz.

Künstliche Intelligenz kommt auch bei der Fernsehtechnik Vision AI Companion zum Einsatz. Samsung demonstrierte auf dem Pre-CES-Event, wie man damit etwa bei der TV-Übertragung eines Fußballspiels die Stimme des Kommentators ausblenden – und trotzdem die akustische Atmosphäre aus dem Stadion hören kann. «Das wird die Art und Weise, wie wir Sport schauen, verändern», sagte Samsung-Managerin Sukhmani Mohta. Man könne den Fernseher aber auch dazu bringen, die Hintergrundgeräusche des Spiels zu entfernen, wenn man sich allein auf den Kommentar konzentrieren wolle.

Riesen-Fernseher mit neuer Technik

Samsung präsentierte im Vorfeld der CES auch neue Technik für Fernseher, darunter ein Gerät mit einer Bildschirmdiagonale von 130 Zoll (ca. 330 cm). Das Display des TV-Riesen arbeitet mit der sogenannten Micro-RGB-Technik, mit der Samsung seinen südkoreanischen Wettbewerber LG und die Vielzahl der Konkurrenten aus China auf Distanz halten will.

Mit Micro-RGB versucht Samsung, sowohl bei der Farbdarstellung als auch bei der Helligkeit zu punkten. Weil das Licht schon in den Grundfarben Rot, Grün und Blau erzeugt wird, können diese Fernseher einen riesigen Farbraum abdecken, was bisher kaum möglich war. Außerdem kommt die neue Technik ohne starke Farbfilter aus, die Licht schlucken. Damit kommt mehr Helligkeit beim Zuschauer an – ideal für helle Wohnzimmer, wo bisherige OLED-Fernseher oft zu dunkel wirken.

Technik-Show CES

Die CES, die früher Consumer Electronics Show hieß, gilt traditionell als wichtiger globaler Jahresauftakt der Tech-Branche, bei dem die Weichen für das kommende Technologie-Jahr gestellt werden. Im Gegensatz zur Berliner IFA, die sich auch stark an Endkonsumenten richtet, ist die CES in Las Vegas vor allem eine Fachbesuchermesse, auf der Innovationen auch oft als Prototypen oder Visionen gezeigt werden, bevor sie marktreif sind. 2025 hatte die CES 142.000 Besucher. Die CES 2026 findet von Dienstag (6. Januar) bis Freitag (9. Januar 2026) statt.