Im April 2024 geht Soler mit „El Camino“ auf Tour und wird auch in Köln und Bochum auftreten. "Ich freue mich riesig darauf, die neuen Songs live zu spielen", sagt er. Besonders spannend sei es, die Setlist zusammenzustellen, um eine gute Balance zwischen neuen und älteren Songs zu finden. "Es ist magisch, die neuen Songs live zu spielen. Sie haben eine andere Tiefe und bringen frische Energie in die Show."

Soler hat eine besondere Verbindung zu NRW und seinen Fans dort. "Ihr habt irgendwas im Wasser, das euch so cool macht", scherzt er. "Ihr lasst euch auf Dinge ein und genießt das Leben - das ist einfach großartig."

Autoren: Joachim Schultheis & Laura Potting