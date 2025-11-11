Alvaro Soler hat Anfang Oktober sein neues Album "El Camino" veröffentlicht und beschreibt es als eine Reise durch sein Leben. "Camino ist ein bisschen wie ein Portal in die Vergangenheit und in die Zukunft", erklärt Soler. Das Album sei für Musikliebhaber gemacht, die sich Zeit nehmen, die Songs von Anfang bis Ende zu hören. "Es ist ein Album, das man nicht einfach durchskippt, sondern das einen in einen bestimmten Vibe versetzt."

Persönliche Momente und emotionale Tiefe

In "El Camino" wird Soler so persönlich wie nie zuvor. Er verarbeitet darin sowohl freudige als auch schmerzhafte Erlebnisse der letzten Jahre. "Der Tod meines Großvaters war ein großer Einschnitt für unsere Familie. Er war eine wichtige Bezugsperson für uns", erzählt Soler. Gleichzeitig sei im selben Jahr seine Tochter geboren worden. "Das Leben und der Tod kamen in diesem Jahr irgendwie Hand in Hand. Es war eine sehr emotionale Zeit." Besonders berührend: Im Intro des Albums sind Klänge zu hören, die Soler an seinen Großvater erinnern, während das Album mit dem Herzschlag seiner Tochter endet. "Das war für mich eine Möglichkeit, diese beiden Momente miteinander zu verbinden und ihnen einen Platz in meiner Musik zu geben."

Vorfreude auf die Tour

Im April 2024 geht Soler mit „El Camino“ auf Tour und wird auch in Köln und Bochum auftreten. "Ich freue mich riesig darauf, die neuen Songs live zu spielen", sagt er. Besonders spannend sei es, die Setlist zusammenzustellen, um eine gute Balance zwischen neuen und älteren Songs zu finden. "Es ist magisch, die neuen Songs live zu spielen. Sie haben eine andere Tiefe und bringen frische Energie in die Show."

Soler hat eine besondere Verbindung zu NRW und seinen Fans dort. "Ihr habt irgendwas im Wasser, das euch so cool macht", scherzt er. "Ihr lasst euch auf Dinge ein und genießt das Leben - das ist einfach großartig."

Autoren: Joachim Schultheis & Laura Potting

