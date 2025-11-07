Der Singer und Songwriter Ray Dalton, bekannt durch seinen Durchbruch vor zwölf Jahren mit Macklemore und Ryan Lewis, hat kürzlich seine neue Single "Blood Running" veröffentlicht. Der Song ist eine Hommage an die Menschen, die ihn inspirieren und unterstützen. "Der Song handelt davon, was dein Blut in Wallung bringt, was dich antreibt", erklärt Dalton. Während seiner ersten Headliner-Tour, die größtenteils ausverkauft war, habe er sich von der Liebe seiner Fans und der Energie der Konzerte beflügelt gefühlt. "Es hat mich motiviert, härter zu arbeiten und mehr Songs zu schreiben."