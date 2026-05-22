Künstliche Intelligenz - Fluch oder Segen?

Ranga Yogeshwar hat in unzähligen Fernseh-Formaten komplizierte Sachverhalte einfach erklärt. Sein Sohn ist überzeugt, dass diese Welt durch Künstliche Intelligenz und Innovationen zu einer Besseren werden kann. Seine Botschaft am Abend in der Stadthalle: KI trägt zur Wertschöpfung bei, wenn man's richtig macht.