Künstliche Intelligenz - Fluch oder Segen?
Beim Märkischen Arbeitgebertag ging es am Abend um Künstliche Intelligenz. In der Stadthalle hat der Unternehmer und KI-Experte Julian Yogeshwar seine Sicht der Dinge präsentiert. Viele kennen auch seinen Vater.
Veröffentlicht: Freitag, 22.05.2026 08:54
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Ranga Yogeshwar hat in unzähligen Fernseh-Formaten komplizierte Sachverhalte einfach erklärt. Sein Sohn ist überzeugt, dass diese Welt durch Künstliche Intelligenz und Innovationen zu einer Besseren werden kann. Seine Botschaft am Abend in der Stadthalle: KI trägt zur Wertschöpfung bei, wenn man's richtig macht.
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