Neue Regeln nach Bund/Länder-Schalte?

Die Bundesregierung will sich in dieser Woche auf die drohende Omikron-Welle vorbereiten. Denn bei steigenden Infektionszahlen müssten dann auch immer mehr Kontaktpersonen in Quarantäne. Bei der Bund/Länder-Schalte am Freitag soll es dazu neue Entscheidungen geben, hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach angekündigt. Es geht vor allem darum, ob und wie man die Quarantäne für Menschen in bestimmten Berufen verkürzt, damit keine Versorgungsengpässe entstehen: Lauterbach dazu bei n-tv: "Die Omikron-Variante wird überhandnehmen und die Delta-Variante ablösen in den nächsten zwei Wochen. Also, wie lange muss die Quarantäne sein für diejenigen, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten, für diejenigen, die in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern arbeiten."

Offen ist noch, ob die Quarantäne auch für Infizierte reduziert werden soll, oder ob sie für Geboosterte gar ganz wegfällt. Auch andere Länder haben die Quarantänezeiten verkürzt. In Spanien und Frankreich zum Beispiel auf sieben Tage. Bei uns ist die Omikron-Welle noch nicht angekommen - oder: sie ist schon da, nur keiner hats gemerkt. Denn das Robert-Koch-Institut ist auf Grund der Feiertage im Datenblindflug, kritisiert der grüne Gesundheitspolitiker Dahmen: "Wir müssen feststellen, dass in Deutschland über die Feiertage viel an Test-Infrastruktur, was uns im Alltag hilft aufzudecken, wo Infektionsketten sind, nicht zur Verfügung stand. Das hat einerseits neben anderen Effekten dazu beigetragen, dass wir eine Blackbox haben und nicht genau wissen, wie hoch die Inzidenzen im Einzelnen wirklich sind." Und das obwohl ja auch das Virus über Weihnachten kräftig mitgefeiert haben soll.

Kreuzfahrt endet unplanmäßig

Das war wohl die kürzeste Kreuzfahrt ever. Für die 3000 Urlauber des Kreuzfahrtschiffs «Aida Nova» endet die Reise vorzeitig in Lissabon, bevor es so richtig losgehen sollte. Grund sind über 50 Infizierte unter den Besatzungsmitgliedern. Statt der Fahrt über den Atlantik geht es jetzt mit dem Flieger wieder nach Hause. Auch das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 6" der Reederei TUI Cruises hat die aktuelle Reise in Dubai abgebrochen. Auch hier gab es einige Infektionen an Bord.

Unser Update zur Coronakrise

Corona sorgt immer noch Tag für Tag für zahlreiche Meldungen. Wir helfen, den Überblick zu behalten und filtern für Euch die Nachrichten. Viel Spaß mit unserem Snack-Podcast für Zwischendurch!