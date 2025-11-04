Kuhbar kommt in die Öse

Die Öse ist eine Institution in Hagen, das Eiscafé wurde schon Ende der 50er Jahre gegründet. Im vergangenen Jahr war Schluss.

Seitdem wurden viele Konzepte für die Öse eingereicht – von Pizzeria bis zum klassischen Eiscafé. Am Ende gewann die "Kuhbar". Die Franchise-Eisdiele sorgt in anderen Städten in NRW bereits seit vielen Jahren für Umsatz. Hier gibt es "Schüttelkühe" zu trinken und Sorten wie "Schokuhlade" oder "Jokuhrette".

Los gehen soll es in der Öse Anfang nächsten Jahres.