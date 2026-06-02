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Kultladen schließt Ende des Jahres
© mewis-basar.de
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Kultladen schließt Ende des Jahres

Nach 44 Jahren ist Schluss. Den Mewis Basar gibt es nur noch dieses Jahr. Im September soll noch mal gefeiert werden.

Veröffentlicht: Dienstag, 02.06.2026 10:00

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Für viele nach einigen Jahrzehnten undenkbar, der Mewis Basar macht zu. Den Kultladen gibt es nur noch dieses Jahr, für Inhaberin Rita Merkel ist dann in Hagen Schluss. Sie hat einen neuen kleineren Laden in Altena aufgemacht, der aktuell noch eine Art "Zweigstelle" ist, nächstes Jahr dann aber ihr Haupt-Laden werden soll. Der Mewis Basar wird in diesem Jahr 44, war schon an mehreren Standorten in der Hagener Innenstadt zu Hause. Im September wird in der Goldbergstraße Geburtstag, aber auch Abschied gefeiert.

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