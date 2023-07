Kumpels in Reihe eins: Freunde, bis die Ampeln ausgehen

Silverstone (dpa) - Der Spaß ist vorbei, wenn die roten Ampeln ausgehen - auch für die Top-Kumpels Max Verstappen und Lando Norris. Heute beim Großen Preis von Großbritannien stehen der 25 Jahre alte Niederländer und der 23 Jahre alte Brite nebeneinander in der ersten Startreihe.

«Ich denke, in manchen Dingen sind wir uns mental sehr ähnlich», sagte Norris: «Wir sind hier, weil wir es lieben, wir wollen jede Minute im Fahrerlager genießen. Aber sobald wir den Helm aufziehen, vergisst du alles andere.»

Die Freundschaft wird ruhen müssen, wenn es einerseits um die Fortsetzung der Siegesserie von Verstappen geht, der die vergangenen fünf Rennen allesamt gewann, oder andererseits um einen Heimsieg für Norris vor weit über 100.000 Fans auf dem Silverstone Circuit.

Freundschaft hin, Freundschaft her

Es wäre zugleich der erste Grand-Prix-Erfolg für den McLaren-Piloten, dessen australischer Teamkollege Oscar Piastri es am Samstag in der Qualifikation ebenso überraschend auf den dritten Platz geschafft hatte.

An den WM-Spitzenreiter im Red Bull, der Norris die Pole praktisch in letzter Sekunde wieder entriss, kam aber wieder mal keiner ran. Verstappen mache immer alles kaputt, scherzte Norris über den zweimaligen Weltmeister, der jüngst erklärte hatte, dass Norris sein bester Freund im Fahrerlager sei. Und Belege für die gute Laune, die sich beide gegenseitig bereiten, gibt es reichlich. Sei es bei gemeinsamen Videospielen oder eben nach der K.o.-Ausscheidung für das Rennen nordöstlich von London.

«Lando kann ein bisschen schüchtern sein», erzählte Verstappen einmal, «aber er ist ein super feiner Kerl und vom ersten Jahr an (in der Formel 1) bis heute kann man sehen, wie er gewachsen ist.» Um seinen Kumpel zu schlagen, wird Norris allerdings über sich hinauswachsen müssen - Freundschaft hin, Freundschaft her.