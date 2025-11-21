Der historische Kirchturm ist marode und seit Monaten gesperrt: Lose Steine, stillgelegte Glocken und eine dringend notwendige - aber kostspielige - Sanierung machen Hilfe unvermeidlich.

Um die Rettung des Turms zu unterstützen, starten die Hagener Künstlerinnen Daniele Siebert und Josefa Scholz eine Benefiz-Ausstellung. Unter dem Motto „Kunst trägt den Turm" zeigen sie ab dem 29. November ihre Werke in der Johanniskirche. Die Hälfte der Verkaufserlöse fließt direkt in die Sanierung des Kirchturms. Zusätzlich stellen die Künstlerinnen Spendendosen auf - jede Unterstützung zählt.

Ein kreativer Beitrag zur Unterstützung der Johanniskirche - mitten im Advent.