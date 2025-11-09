Kurzfilmfestival lockt Promis nach Hagen

Über dreihundert Kurzfilmeinsendungen hat es gegeben. Sechs davon haben es Samstag Abend dann auf die Leinwand geschafft und die Chance bekommen in verschiedenen Kategorien einen Preis zu gewinnen. Teil der prominenten Jury des Abends war unter anderem Henning Baum, bekannt zum Beispiel aus der Serie "Der letzte Bulle".

Die meisten Trophäen abgeräumt hat am Ende der Film "Theresa, Station B".