Kurzfilmfestival lockt Promis nach Hagen

Veröffentlicht: Sonntag, 09.11.2025 01:40

In der Stadthalle fand am Samstag zum 12. Mal "Eat My Shorts" statt. Mit dabei waren prominente Gesichter aus Film und Fernsehen.

Über dreihundert Kurzfilmeinsendungen hat es gegeben. Sechs davon haben es Samstag Abend dann auf die Leinwand geschafft und die Chance bekommen in verschiedenen Kategorien einen Preis zu gewinnen. Teil der prominenten Jury des Abends war unter anderem Henning Baum, bekannt zum Beispiel aus der Serie "Der letzte Bulle".

Die meisten Trophäen abgeräumt hat am Ende der Film "Theresa, Station B".

