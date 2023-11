LA Clippers verpflichten Basketball-Weltmeister Theis

Los Angeles (dpa) - Basketball-Weltmeister Daniel Theis wechselt zu den Los Angeles Clippers. Das gab der Club aus der nordamerikanischen Profiliga NBA bekannt.

Zuvor hatte der 31-Jährige bei den Indiana Pacers unter Vertrag gestanden, wo er in dieser Saison aber keine große Rolle spielte und erst zu einem Einsatz gekommen war.

Die Clippers hatten nach einem Ersatz für Center Mason Plumlee gesucht, der wegen einer Knieverletzung einige Wochen ausfallen wird. Der in Salzgitter geborene Theis, im Sommer einer der Garanten des WM-Titels in Asien, spielte in der NBA auch schon für die Boston Celtics, die Chicago Bulls und die Houston Rockets.