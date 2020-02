«La Gomera»: Krimikomödie auf La Gomera

Koproduktion

Berlin (dpa) - Cristi ist ein korrupter Polizeibeamter aus Bukarest. Der reist nach La Gomera, um dort eine alte Pfeifsprache der Inselbewohner erlernen - um fortan ungestört und unüberwacht mit seinen kriminellen Kontakten kommunizieren zu können.

Zuvor schon hatte sich dieser Cristi, dem die Ermittler stets an den Fersen haften, mit dem organisierten Verbrechen eingelassen. Doch: Man kann eigentlich niemandem so recht vertrauen in dieser rumänisch-französisch-deutsch-schwedischen Koproduktion. Regie führte der Rumäne Corneliu Porumboiu («12:08 - Jenseits von Bukarest», «Police, Adjective» oder «Der Schatz»).

La Gomera, Rumänien/Frankreich/Deutschland/Schweden 2019, 97 Min., FSK o.A., von Corneliu Porumboiu, mit Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar