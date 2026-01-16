Lachen hinter Gittern

Ursprünglich ist die Comedywerkstatt ein Angebot für ein breites Publikum. Die Idee, die Show auch in die JVA zu holen, kam von der Anstalt selbst. Ziel ist es, Abwechslung zu schaffen und den Haftalltag bewusst zu unterbrechen - mit Humor, Geschichten und gemeinsamen Lachmomenten.

Die Häftlinge sind dabei ausschließlich Zuhörer. Sie nehmen als Publikum teil und erleben eine Live-Comedy-Show, wie man sie sonst von Bühnen außerhalb der Gefängnismauern kennt. Genau das macht das Projekt besonders: Für einen Moment steht nicht der Vollzug im Vordergrund, sondern Unterhaltung und Normalität.

Auch das JVA-Personal nimmt die Wirkung der Comedywerkstatt deutlich wahr. Mitarbeiter berichten von einer spürbar positiven Stimmung nach den Shows und von großer Dankbarkeit seitens der Häftlinge. Das Projekt trägt dazu bei, das soziale Klima innerhalb der Anstalt zu verbessern.

Die Comedywerkstatt soll auch in Zukunft immer wieder in der JVA stattfinden – als kleines, aber wichtiges Angebot, das zeigt, wie viel ein gemeinsames Lachen bewirken kann.