Lachen verboten: «LOL» startet im Mai in siebte Staffel

München (dpa) - Zehn Prominente, 40 Kameras und eine klare Ansage: nicht lachen! Die Comedyshow «LOL: Last One Laughing» geht in die siebte Runde. Die neue Staffel ist vom 14. Mai an exklusiv bei Prime Video zu sehen, wie der Streamingdienst mitteilte.

In dem Format treten zehn Entertainment-Stars gegeneinander an und versuchen, sich mit Stand-up, Performances, Improvisation und vollem Körpereinsatz gegenseitig aus dem Konzept zu bringen. Wer selbst lacht oder auch nur schmunzelt, riskiert eine Verwarnung. Nach zwei Verstößen ist Schluss. Überwacht wird das Geschehen von 40 Kameras, Gastgeber Michael «Bully» Herbig beobachtet jede Regung und entscheidet per Buzzer über Sieg oder Niederlage.

Wer dabei ist, wird in den kommenden Wochen bekanntgegeben

Am Ende erhält der oder die Letzte im Spiel 50.000 Euro für einen guten Zweck. Welche Prominenten diesmal dabei sind, soll in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.

«LOL» gehört seit dem Start 2021 laut Prime Video zu den erfolgreichsten deutschen Prime-Original-Produktionen. Die Show wurde unter anderem mit dem Deutschen Comedy Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und für einen International Emmy nominiert. Produziert wird das Format von Constantin Entertainment. Die deutsche Version basiert auf der japanischen Prime-Video-Show «Documental».