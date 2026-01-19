Ladesäule wird getauscht

Wer in den letzten Tagen auf gut Glück zum Emilienplatz gefahren war, um dort bequem sein E- oder Hybridfahrzeug aufzuladen, der rieb sich verwundert die Augen. Die Ladesäule weg, der Platz drumherum abgesperrt. In der Ladekarte, die auf verschiedenen Apps angezeigt wird, ist der Ladepunkt inzwischen deaktiviert und wird nicht mehr angezeigt. Die Arbeiten sind für die nächsten zwei bis drei Wochen geplant, und bereits im Februar soll dann schnelles Laden am Emilienplatz möglich sein - mit zwei Ladepunkten bis zu 2 x 25 kw oder 1 x 50 kw.