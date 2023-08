Lady Gaga erinnert an verstorbenen Tony Bennett

Los Angeles (dpa) - Pop-Star Lady Gaga (37) hat am Donnerstag (Ortszeit) der kürzlich verstorben Jazz-Legende Tony Bennett Tribut gezollt. «Happy Birthday Tony», schrieb die Sängerin in Erinnerung an den Geburtstag Bennetts am 3. August auf Instagram. Sie werde den Sänger viel häufiger als nur einmal im Jahr feiern. «Ich feiere dich jedes Mal, wenn ich auf der Bühne Jazz-Musik singe, jedes Mal wenn ich mit deiner Familie zusammen bin, jedes Mal wenn ich durch die Straßen von New York laufe, schaue ich mich um und erinnere ich mich an alles, was du für diese Stadt und und die ganze Welt getan hast.» Bennett war am 21. Juli im Alter von 96 Jahren in New York gestorben.

Die beiden Grammy-Preisträger drückten häufig ihre Bewunderung und Zuneigung füreinander aus. 2011 hatte Bennett für sein Album «Duets II» mit Lady Gaga den Swingtitel «The Lady Is A Tramp» aufgenommen. 2021 brachten die beiden Stars ihr zweites gemeinsames Album «Love for Sale» nach «Cheek to Cheek» (2014) heraus.