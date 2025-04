Lässt sich Meta AI aus Whatsapp verbannen?

Berlin (dpa/tmn) - Das neue, blaue Kreissymbol dürfte kaum einem Whatsapp-Nutzer und kaum einer Whatsapp-Nutzerin entgangen sein. Er führt in einen Chat mit Metas KI-Assistenten.

Wer gar nicht vorhat, diese Funktion zu nutzen, tippt am besten erst gar nicht darauf - und bindet den Chatbot auch nicht per «@MetaAI» in Gruppenchats ein.

Meta AI lässt sich weder deaktivieren noch entfernen

Ganz aus der App entfernen oder deaktivieren lassen sich derzeit aber weder das Symbol noch die ganze Meta-AI-Anbindung.

Alle, die schon einmal den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie zugestimmt und mit Meta AI gechattet haben, können nur noch KI-Einzelchats löschen, erklärt Meta im Whatsapp-Hilfebereich.

KI-Einzelchats zum Löschen nach links ziehen

Dazu den Chat nach links ziehen, auf «Mehr/Löschen» (Android) oder direkt auf «Löschen» (iOS) gehen und bestätigen.

Wie immer im Umgang mit KI ist auch bei Metas Chatbot wichtig zu wissen, dass einige der KI-generierten Nachrichten «möglicherweise falsch oder unangemessen» sind, wie es in der Whatsapp-Hilfe heißt.

Bloß nichts Persönliches, Sensibles oder Vertrauliches

Zudem haben Persönliches sowie sensible oder vertrauliche Daten nichts in KI-Chats verloren. Wer bereits solche Informationen in den Chat geschrieben hat, sollte nicht nur die jeweiligen KI-Einzelchats vom Gerät löschen, sondern auch das Löschen der mit Meta AI geteilten Informationen bei Meta anfordern.