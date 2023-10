Lage in Israel soll in NRW-Schulen thematisiert werden

Die Angriffe der Hamas auf Israel und die Vergeltungsschläge sollen zum Schulstart nach den Herbstferien am Montag (16.10.) in den Schulen zum Thema werden. NRW-Schulministerin Feller will den Schulen und Lehrkräften dabei helfen. In einem Brief an alle Schulen hat sie Unterstützung angeboten.

© Bezirksregierung Münster