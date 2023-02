Lakers um Rekordjäger James gewinnen bei den Pacers

Indianapolis (dpa) – Superstar LeBron James hat die Los Angeles Lakers in der NBA zu einem wichtigen Auswärtssieg geführt und liegt nur noch 63 Zähler vom Punkterekord in der besten Basketball-Liga der Welt entfernt.

Die Lakers setzten sich mit 112:111 (54:67) bei den Indiana Pacers durch, nachdem sie den Großteil des Spiels zurückgelegen hatten. James brachte die Lakers zweieinhalb Minuten vor Ende das erste Mal in Führung und kam am Ende auf 26 Punkte sowie je sieben Rebounds und sieben Assists. Den Rekord der NBA hält bisher Kareem Abdul-Jabbar mit 38.387 Punkten.

Anthony Davis gelang der entscheidende Korb, der Center steuerte 31 Punkte und 14 Rebounds zum 25. Saisonsieg der Lakers bei, die nur noch einen Sieg hinter den Playoff-Plätzen liegen. Der deutsche Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder kam auf zwölf Punkte, fünf Assists und sechs Rebounds.

Bei den Pacers feierte Daniel Theis sein Saisondebüt. Der 30 Jahre alte Center hatte wegen Knieproblemen bislang noch nicht für seinen neuen Club spielen können. Gegen die Lakers kam der EM-Bronzemedaillengewinner nun erstmals für rund sieben Minuten zum Einsatz, blieb dabei aber ohne Punkte.

Die Dallas Mavericks gewannen trotz einer Verletzung von Starspieler Luka Doncic mit 111:106 gegen die New Orleans Pelicans. Doncic hatte bis zu seinem Ausscheiden 31 Punkte erzielt und die Mavericks komfortabel in Führung gebracht. Doch nach einem harten Sturz bei einem Dunk im dritten Viertel konnte er nicht weiter spielen. New Orleans verkürzte danach den Rückstand von 27 auf zwischenzeitlich vier Punkte, kassierte am Ende aber die zehnte Niederlage in Serie. An der Spitze der Western Conference setzen sich die Denver Nuggets ab, die Meister Golden State Warriors mit 134:117 besiegten.

Die New York Knicks gewannen auch dank Isaiah Hartenstein mit 106:104 gegen die Miami Heat. Der deutsche Nationalspieler, der am Ende auf acht Punkte und zehn Rebounds kam, hatte in der Schlussminute mit einem erfolgreichen Dunk und einem Ballgewinn entscheidenden Anteil am Sieg.