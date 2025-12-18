Land übernimmt einen Teil der Schulden

Grundlage ist das Altschuldenentlastungsgesetz, das im Sommer verabschiedet wurde. 167 Kommunen in NRW werden dadurch von einem Teil ihrer Schulden entlastet. Die Stadt Hagen hat laut Bescheid Schulden in Höhe von knapp 830 Millionen Euro, gut 550 Millionen übernimmt das Land, das sind in etwa zwei Drittel der Schuldensumme. Die entsprechenden Kredite sollen bis Ende nächsten Jahres von den Kommunen auf das Land umgeschrieben werden.