Landesförderprogramm für das Engagement





In diesem Jahr geht es um die Schwerpunkte Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Das eröffne gerade für Vereine, Initiativen und Engagierte neue Möglichkeiten, Menschen zu erreichen, Abläufe zu erleichtern und Ideen kreativ umzusetzen, sagt Oberbürgermeister Dennis Rehbein. Für ihn ist die Unterstützung auch ein starkes Signal für die Wertschätzung der vielen Ehrenamtlichen in unserer Stadt. Infos zum Förderprogramm gibt es bei der Stadt Hagen, das Land bietet Anfang März aber auch kostenfreie Webinare an.





https://www.engagiert-in-nrw.de/foerderprogramm-2000-x-1000-euro-fuer-das-engagement

Konkrete Fragen zu Projektideen oder zur Umsetzung geplanter Initiativen in Hagen können Interessierte an Michaela Ochsenfahrt, Fachbereich des Oberbürgermeisters der Stadt Hagen, unter Telefon 02331/207-2730 sowie per E-Mail an *****@stadt-hagen.de richten.