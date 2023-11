Das Land NRW nennt es "Demokratie zum Anfassen". NRW-Landtagspräsident André Kuper hat am Montag (20.11.) eine Ausstellung in der Gemeinschaftsgrundschule Rolandschule in Oberhausen eröffnet. Ziel ist es, damit bewusst eine junge Zielgruppe anzusprechen, um Demokratie zu erklären. Kuper war aber nicht nur da, um einmal kurz zu winken, er stellte sich auch den Fragen der Schüler.

"Haben sie schon einmal gelogen?"

Als die Fragerunde eröffnet wird, schießen die Hände der Schüler direkt nach oben. Alle haben viele Fragen und, da wird es auch persönlich. Sie erfahren Kupers Lieblingsfarbe (blau), dass er zwei Kinder hat und sein Lieblingstier das Erdmännchen ist. Aber auch kritischen Fragen muss es sich stellen. So fragt ihn ein Schüler, ob er als Politiker schon einmal gelogen hat: "Also wissentlich angelogen, nein", sagt Kuper. Auch andere Fragen werden geklärt. Etwa, warum der Döner aktuell so teuer ist.

