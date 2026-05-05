Deine Meinung direkt in den Landtag
Am Freitag senden wir mehrere Stunden live aus der Bürgerhalle des Landtags. Dort treffen politische Entscheidungen, Debatten und eure Lebensrealität unmittelbar aufeinander. Unser Reporter José Narciandi spricht mit Politikerinnen und Politikern und konfrontiert sie mit euren Themen, Sorgen und Erfharungen. Die Überschrift der Sendung: „Deine Stimme zählt. Die Landtagswahl 2027. Sag uns deine Meinung“. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wo Politik und Alltag zusammenpassen und wo nicht.
Sag uns, was du denkst
Damit eure Perspektive in die Sendung einfließen kann, haben wir eine kurze Online-Umfrage eingerichtet. Mit wenig Aufwand könnt ihr uns sagen, ob ihr euch von der Politik verstanden fühlt, welche Themen euch wichtig sind und ob ihr glaubt, dass politische Entscheidungen euer Leben konkret beeinflussen. Eure Antworten nehmen wir mit in den Landtag und stellen sie den politischen Akteuren vor.