Laschet kündigt weitreichende Lockerungen an - Corona-Update 06.05

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Schulministerin Yvonne Gebauer haben am Mittwoch, 6. Mai, in einem Pressebriefing erklärt, wie der Fahrplan für Nordrhein-Westfalen und speziell für Schulen und auch Kitas in Nordrhein-Westfalen aussieht.

Ab Donnerstag, 7. Mai, sollen Grundschüler der vierten Klasse in NRW in die Klassenräume zurückkehren. Schulministerin Gebauer dazu: "Schulen haben von uns klare Vorgaben zur Hygiene und Schutzmaßnahmen erhalten.", sagte Schulministerin Gebauer. Ab 11. Mai tritt eine nächste Stufe in Kraft: In NRW wird der Präsenzunterricht tageweise in einem rollierendem System an Grundschulen für alle Klassen gestartet. "Es wird kleinere Lerngruppen geben, Klassen werden zumeist geteilt", sagt Gebauer. Das gilt ebenso für weiterführende Schulen. Das Ziel ist, alle Schülerinnen und Schüler, bis zum Sommer möglichst früh wieder in die Schulen zu bekommen. An Förderschulen gelten Ausnahmen.

Noch nicht ganz sicher ist, wie mit Kitas verfahren werden muss: Nähere Informationen wird NRW-Familienminister Joachim Stamp im Laufe der Woche vorstellen. Er kündigte im Vorfeld schon an, dass NRW möglicherweise einen Alleingang starten würde.

Gastronomie darf aufatmen - Öffnung ab 11. Mai

Auch das bislang wenig beachtete Gastronomie-Gewerbe wird in den Lockerungen beachtet. Ab dem 11. Mai dürfen Gaststätten in NRW wieder öffnen. Das gilt sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich. Das kündigte Ministerpräsident Laschet an. Nähere Informationen soll es mit Wirtschaftsminister Pinkwart am Donnerstag, 7. Mai, geben.

Das sind die Lockerungen für NRW im Schnellüberblick

Handel und Dienstleistung: 800 Quadratmeter-Regel für Läden gilt ab 11. Mai nicht mehr - unter Abstandsgebot gilt: Ein Kunde pro zehn Quadratmeter

Gastronomie und Tourismus wird wieder starten: Wiederaufnahme des Gastronomiebetriebs ab 11. Mai

Touristische Aufenthalte, Individualreisen mit Wohnsitz in NRW sind wieder erlaubt

Touristische Aufenthalte, Individualreisen mit Wohnsitz in NRW sind wieder erlaubt

Freizeitparks dürfen wieder öffnen,

Sport und Freizeit: Ab Donnerstag, 7. Mai, ist kontaktfreier Sport unter freiem Himmel möglich, ab Montag dürfen Fitnessstudios, Tanzstudios und Sportvereine wieder den Betrieb aufnehmen

Ab 20. Mai werden Freibäder öffnen, ausgenommen sind Spaßbäder

Ab 30. Mai ist die Ausübung von Sportarten von Kontaktsportarten und in Hallen wieder möglich, sportliche Wettbewerbe sind ab 30. Mai wieder zulässig,

Für Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser und Kinos sollen ab 30.Mai ermöglicht werden, dass sie offen sind

Für Großveranstaltungen gilt bis 31. August ein Verbot