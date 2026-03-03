Laumann will Zugang zu Fachärzten reformieren

Neben der neuen Patientensteuerung sieht der Reformplan strukturelle Veränderungen im Praxisalltag vor. Bürokratie soll reduziert, digitale Prozesse sollen ausgebaut und Abläufe standardisiert werden. Praxisstrukturen sollen moderner und teamorientierter werden. Auch das Vergütungs- und Anreizsystem soll neu ausgerichtet werden, um Fehlentwicklungen zu vermeiden und die Versorgung bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Heißt im Klartext: Ärzte sollten nach Laumanns Vorstellungen nicht nur belohnt werden, wenn sie möglichst viele Patienten in möglichst kurzer Zeit sehen und behandeln. Im Konzept heißt es auch sinngemäß, dass mehr dafür getan werden sollte, damit Menschen gar nicht erst zu Patienten werden. Prävention und Gesundheitskompetenz der Bevölkerung sollen stärker gefördert werden.