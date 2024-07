Leclerc profitiert bei Spa-Pole von Verstappen-Strafe

Spa-Francorchamps (dpa) - Ferrari-Fahrer Charles Leclerc hat sich für das Formel-1-Rennen in Belgien Startplatz eins gesichert. Der Monegasse wurde in der Qualifikation auf dem Ardennen-Kurs in Spa-Francorchamps bei ganz leichtem Regen zwar nur Zweiter hinter dem dominierenden Weltmeister Max Verstappen. Leclerc profitierte aber davon, dass der WM-Spitzenreiter von Red Bull schon vorab für einen unerlaubten Motorenwechsel zehn Ränge strafversetzt wurde. Für Leclerc, bereits Pole-Mann in Spa im vergangenen Jahr, war es damit die 25. Pole Position seiner Karriere.

Verstappens um sein Cockpit kämpfender Teamkollege Sergio Pérez als Zweiter und Mercedes-Pilot Lewis Hamilton als Dritter wollen am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und Sky) auch im letzten Grand Prix vor der Sommerpause auf das Podium rasen.