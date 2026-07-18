Leerstehendes Haus in Wehringhausen wird zur Kunstaustellung

Kunst und Musik sollen das alte Enwaldt-Anwesen wieder mit Leben füllen. Runar Enwaldt war Geschäftsführer der SIHK und selber Kunstkenner und -Unterstützer. Da das Haus seit geraumer Zeit leer stand, hat sich seine Familie entschieden, den KünstlerInnen die Räumlichkeiten für eine Woche zur Verfügung zu stellen. Bei der Vernissage konnten Familie und Freunde der Künstler erstmalig die Kunstwerke betrachten, als auch sich bei Live-Musik auf der Dachterrasse und im Garten des Hauses entspannen. Das Haus, welches als Gesamtkunstwerk betrachtet werden soll, ist bis zum 24. Juli zu betreten.