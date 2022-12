(dpa) - Das Paket sieht unter anderem erleichterte Einstellungsmöglichkeiten für Seiteneinsteiger und für Lehrkräfte aus anderen Staaten vor. Dorothee Feller räumte Spekulationen ab, dass eine Stunde Mehrarbeit pro Woche für die Lehrer geplant sei. Dies sei nicht der Fall.

Die zentralen Prüfungen in Klasse 10 (ZP-10) können künftig an allen Schulformen eine Klassenarbeit ersetzen. Zur Entlastung der Lehrkräfte werde die Bandbreite der verpflichtend zu schreibendenden Klassenarbeiten in den Fächern mit ZP-10 an allen Schulformen von vier bis fünf auf drei bis fünf abgesenkt.

Abordnungen von Lehrkräften an besonders belastete Schulen sollen intensiver genutzt werden. Ein vorübergehender Einsatz an einer anderen Schule sollte auch länger als ein Schulhalbjahr dauern können, sagte Feller. Sie denke an bis zu zwei Jahre.

An den Schulen des Landes sind nach der jüngsten Statistik des Ministeriums rund 8000 Lehrerstellen nicht besetzt. Die meisten Lehrerinnen und Lehrer fehlen nach wie vor an den Grundschulen, dort sind mehr als 3400 Stellen vakant.