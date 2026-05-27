Lennelauf - die Dritte

Die Läufer absolvieren einen Rundkurs um Kettenbrücke, Weinhof und Stennertbrücke zurück zu Bad. Dabei laufen Schüler etwa über 1,2 Kilometer. Dann gibt es die an die Volksdistanz angelehnten 5,4 Kilometer für Läufer und Walker. Und es gibt die als längste Laufstrecke sechs Platzrunden, die sich auf 10,8 Kilometer summieren.

Dazu ist eine 10-Kilometer-Wanderung durch Hohenlimburgs Wälder im Angebot.

Parallel zum Lennelauf gibt es das Lenneparkfest der CDU - und damit zeigt sich der Lauf in einer Volksfestkulisse. Im letzten Jahr haben sich insgesamt 350 Starter für den Lauf angemeldet, Michael Beckert Chef des Elseyer Turnvereins hofft, dass die Teilnehmerzahl in diesem Jahr übertroffen wird.

Anmeldung und weitere Einzelheiten zum Event unter: www.elseyer-turnverein.de