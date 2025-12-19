Leon Windscheidt – hautnah: Ein unvergesslicher Abend für Aktion Lichtblicke

Auf seiner Tour „Alles Perfekt“ nimmt Leon Windscheid euch mit auf eine Expedition durch den eigenen Kopf und zeigt, warum es so schwer ist, das zu tun, was einem wirklich guttut.

Am 18. Dezember 2025 hattet ihr, unsere Community, die einmalige Gelegenheit, Leon Windscheidt hautnah in Oberhausen zu erleben – eine exklusive Veranstaltung, deren Tickets es nicht zu kaufen gab. Rund 50 Gäste saßen direkt vor der Bühne und durften im Anschluss im Q&A ganz persönliche Fragen stellen. Dabei kam natürlich auch die ein oder andere Frage zu seinem Millionengewinn bei „Wer wird Millionär?“ zur Sprache.

Es war ein Abend voller Lachen, spannender Einblicke und überraschender Momente – die Eindrücke haben wir in Bildern vom Event für euch festgehalten. So könnt ihr den Abend noch einmal Revue passieren lassen.