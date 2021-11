Leonardo DiCaprio will Sektenanführer spielen

Neues aus Hollywood

Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio (46, «The Revenant - Der Rückkehrer») könnte bald in der Rolle eines mörderischen Sektenanführers vor der Kamera stehen.

Der Schauspieler verhandelt um die Hauptrolle in dem geplanten Drama um den US-Prediger Jim Jones, der 1978 im Dschungel des südamerikanischen Landes Guyana einen der größten Massensuizide auslöste, wie die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Montag berichteten.

Sektenmitglieder gewaltsam in den Tod getrieben

Mehr als 900 Mitglieder seiner Sekte Peoples Temple starben, nachdem sie einen Saft mit Zyankali tranken. Nach Berichten der wenigen Überlebenden wurden etliche Mitglieder gewaltsam in den Tod getrieben. Der 47 Jahre alte Prediger hatte über 1000 Anhänger aus den USA mit Versprechungen einer friedlichen, gerechten Kommune dorthin gelockt. Ein US-Kongressabgeordneter, der vor Ort Berichten von Missbrauch und Freiheitsberaubung nachgehen wollte, wurde bei seiner Abreise zusammen mit vier Begleitern von Jones-Anhängern erschossen. Kurz danach kam es zu dem Massen-Massaker.

DiCaprio drehte zuletzt unter der Regie von Martin Scorsese den Thriller «Killers of the Flower Moon» um eine wahre Mordserie an Ureinwohnern 1919 im US-Staat Oklahoma, nachdem auf deren Land große Ölvorräte entdeckt worden waren. Zum Jahresende ist DiCaprio in der Netflix-Komödie «Don't look up» an der Seite von Jennifer Lawrence zu sehen.

