Leony wird auf «Oldschool Love» nostalgisch

Köln (dpa) - Im vergangenen Sommer war sie in ganz Europa zu hören: Die aus Bayern stammende Sängerin Leony sang den offiziellen Song zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. «Fire» war in den Stadien und entsprechend bei allen TV-Übertragungen zu hören. Jetzt veröffentlicht die 27-Jährige ihr zweites Album «Oldschool Love».

Die als Leonie Burger geborene Songwriterin will schon als Kind Musik machen. 2014 gewinnt sie mit ihrer damaligen Band die RTL-Castingshow «Rising Star». Ihren Solo-Durchbruch schafft sie ab 2020 mit Singles wie «Paradise», «Faded Love» und «Remedy», bevor sie 2023 einem größeren TV-Publikum als Jurorin von «Deutschland sucht den Superstar» bekannt wird.

Ein Jahr später folgt der bisherige Karrierehöhepunkt: Leony springt kurzfristig für die verhinderte Kim Petras ein und steuert den Gesang für den EM-Song «Fire» bei. Dieser fällt bei vielen Fans und Kritikern allerdings durch, weil er wie am Reißbrett produziert klingt. «Ein Lied wie ein Ermüdungsbruch», titelt das Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Leony geht mit Kritik am EM-Song locker um

«Der Song war ja zu 90 Prozent fertig, bevor ich überhaupt mit ins Boot geholt wurde. Das ist natürlich etwas anderes, als wenn man von vorn bis zum Ende am Entstehungsprozess teilnimmt», sagt Leony im dpa-Interview zur damaligen Kritik. Dennoch verbinde sie mit dem Song viele positive Erinnerungen. Deshalb befinde er sich auch auf dem Album.

Die 15 Songs auf «Oldschool Love» sprühen vor Energie, guter Laune und jeder Menge Nostalgie. Auf der Single «By Your Side», die melodisch auf dem Gigi-D'Agostino-Hit «In My Mind» basiert, erinnert sich die Sängerin an ihr Aufwachsen im oberpfälzischen Dorf Cham und Kneipenabende mit ihren Freundinnen, an denen sie stets «Wonderwall» von Oasis anstimmten.

«Je älter ich werde und je mehr Trubel um mich herum herrscht, desto mehr schätze ich die Freundschaft und dass ich Leute habe, zu denen ich kommen kann, wenn es mir nicht gut geht. Das ist für mich ein schöner Ausgleich.»

Im Titeltrack «Oldschool Love» schwelgt die 27-Jährige ebenfalls in Erinnerungen und besingt die Liebe zwischen ihren Eltern. «Wenn ich auf die Beziehung meiner Eltern schaue, dann haben damals einfach ganz andere Werte geherrscht.» Durch soziale Medien und Online-Dating sei alles so schnelllebig geworden. «Ich habe das Gefühl, damals hat man länger an Dingen festgehalten, die einem wertvoll sind.»

Erinnerungen an den Großvater

Auch ihrem vor fünf Jahren verstorbenen Opa widmet Leony einen Song. «In "Your Way" geht es darum, an ihn und seine Worte und Werte zu denken, die er vertreten hat. Mein Großvater war ein ganz, ganz toller und positiver Mensch, den ich nie schlecht gelaunt oder schimpfend gesehen habe. Er hat in allem das Positive gesehen».

Musikalisch setzt die Oberpfälzerin auf Gute-Laune-Pop, elektronische Tanzmusik sowie Folk- und Country-Elemente, die auch internationale Popstars wie Taylor Swift, Beyoncé oder Shawn Mendes für sich entdeckt haben. Das modern produzierte Album ist kurzweilig und macht Spaß - wenn man denn auf Popmusik und nostalgische Texte steht.