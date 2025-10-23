Lernen im Wald: Das Hagener Waldsprach-Camp begeistert Grundschulkinder

Mitten im Marienhof auf Emst war ist in den Herbstferien einiges los: Zwischen hohen Bäumen und raschelndem Laub spielen 50 Grundschulkinder nicht nur, sondern lernen auch – und zwar Deutsch. Das sogenannte Waldsprach-Camp wurde vom Kommunalen Integrationszentrum der Stadt Hagen organisiert und richtete sich an Kinder der dritten und vierten Klassen. Zwei Wochen lang heißt es dort: Sprache erleben, den Hagener Wald entdecken gemeinsam Spaß haben.