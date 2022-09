Lewandowski gegen Bayern: Jogis Sprachnachricht - Das Finale

Es war ja ein Krimi – der Wechsel von Robert Lewandowskis von den Bayern zum FC Barcelona. Sagen wir mal – einvernehmliche Trennung im Guten geht anders. Am Ende wollte Lewi einfach nur noch weg und hat das dann ja auch sehr hastig getan. Heute Abend beim CL-Spiel Bayern München gegen Barcelona steht er wieder mit seinen Ex-Kollegen auf dem Rasen in München, allerdings auf der anderen Seite. Letzte Tipps Lewis Besuch in München gibt’s vom Jogi.