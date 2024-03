Lewandowski trifft: Barça im Viertelfinale

Barcelona (dpa) - Der FC Barcelona ist ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Mit den deutschen Fußball-Nationalspielern Marc-André ter Stegen und Ilkay Gündogan in der Startelf setzte sich Barça im Achtelfinal-Rückspiel am Dienstagabend mit 3:1 (2:1) gegen die SSC Neapel durch. Im Hinspiel in Italien hatten sich beide Teams 1:1 getrennt.

Fermín López (15. Minute), João Cancelo (17.) und Robert Lewandowski (83.) erzielten die Tore für die Gastgeber. Amir Rrahmani (30.) traf zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für die Italiener.

Barcelona war über weite Strecken das bessere Team und startete gegen die in der Liga kriselnden Italiener stark ins Spiel. Mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten brachten López und der Ex-Münchner Cancelo die Gastgeber in Führung. Ter Stegen im Tor bekam zunächst nichts zu tun - bis Rrahmani plötzlich ausglich.

Doch auch nach der Pause blieb Barça über weite Strecken dominant. Nach einer feinen Kombination über Gündogan und Sergi Roberto schob Lewandowski schließlich zum Siegtreffer ein.