Libanon: Mindestens 19 weitere Tote durch Israels Angriffe

Beirut (dpa) - Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach Behördenangaben seit dem Morgen mindestens 19 Menschen getötet worden. Insgesamt wurden fast 100 Personen verletzt, wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte. Die Angriffe ereigneten sich in Ain Kana und Bint Dschubail im Süden des Landes. Auch die Orte Maaisra nördlich von Beirut und Dschun nahe der Küstenstadt Sidon wurden getroffen. Allein bei einem Angriff in Tebnine im Süden des Landes habe es 27 Verletzte gegeben. Auch in der Bekaa-Ebene wurden bei mehreren Luftangriffen 38 Menschen verletzt.

Die libanesische Hisbollah-Miliz setzte ihren Beschuss auf Ziele in Israel unterdessen fort. Sie habe Dutzende Raketen auf den Ort Chazor Aschdod und eine Militärbasis im Norden des Landes abgefeuert, teilte die Schiitenorganisation mit.

Aus dem Libanon seien etwa 40 Geschosse abgefeuert und teils abgefangen worden, teilte das israelische Militär mit. Ein Geschoss sei nahe einer Einrichtung für betreutes Wohnen nahe Safed im Norden niedergegangen, Verletzte habe es nicht gegeben.